États-Unis

Il apprend sur Facebook la mort de sa femme et de son fils

Un joueur de baseball s’est confié sur ce terrible jour d’août 2019 où il a appris sur les réseaux sociaux que sa famille avait été assassinée.

Blake a perdu son épouse Emily, son fils Cullen et sa belle-mère Joan dans cette attaque.

La vie de Blake Bivens a basculé en août 2019. Ce jour-là, la femme, le fils et la belle-mère de ce joueur de baseball ont été abattus dans la maison de cette dernière, en Virginie. De longs mois plus tard, le joueur des Montgomery Biscuits, une équipe de ligue mineure, s’est confié sur les circonstances de ce drame, rapporte le Huffington Post. Ce jour-là, Blake était sur la route avec son équipe. Il a reçu un message lui demandant de rentrer chez lui, et se trouvait à l’aéroport de Chattanooga (Tennessee) quand il a vérifié ses réseaux sociaux.