Zurich : Il arnaque des assurances voyages et se fait expulser de Suisse

À moult reprises, un jeune universitaire a réservé des voyages, les a annulés et s’est fait rembourser par plusieurs assurances. Condamné pour ses actes, il doit quitter la Suisse.

Le tribunal de district de Zurich s’est penché dernièrement sur une arnaque bien rodée, rapporte le «Tages-Anzeiger». Un jeune universitaire de 26 ans, originaire du sud-est de l’Europe, a réservé deux semaines all-inclusive dans un hôtel de Palma de Majorque pour un total de 3831 francs, l’été 2020. Une semaine plus tard, il a annulé le voyage et présenté un certificat médical le déclarant en incapacité de travail à 100%. La carte de crédit qu’il a utilisé proposait une assurance voyage. Sauf que, le prévenu avait également souscrit une telle assurance auprès de quatre autres compagnies, et avait réclamé à chacune le remboursement de 3831 francs, soit un total de près de 19’000 francs.

Effet boule de neige

Avec l’argent encaissé, il a réservé un séjour de trois semaines à Londres pour 9794 francs. La veille du départ, il avait annulé la réservation et avait demandé le remboursement auprès de huit compagnies d’assurances. Selon le certificat médical présenté, il devait se placer en quarantaine à cause du coronavirus. Les assurances ont déboursé près de 74’500 francs.

Voyant que le stratagème avait fonctionné, le jeune homme a réservé des vacances de quatre semaines, cette fois-ci dans la capitale anglaise, pour 11’969 francs. Et, à nouveau, avec un certificat médical, il a tenté de se faire rembourser auprès de sept assurances. Mais ça n’a pas marché. Une compagnie s’est méfiée lors de la première annulation du séjour à Londres. Le prévenu avait envoyé par erreur et sans explication, une nouvelle confirmation d’annulation, ce qui a déclenché un contrôle. Le pot aux roses a ainsi été découvert.

Expulsé de Suisse

L’homme a été condamné par la Cour à huit mois de prison avec sursis pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Les frais de justice et d’enquête s’élèvent à 4200 francs et l’homme a remboursé aux assurances la totalité des sommes obtenues frauduleusement. Le tribunal de district l’a également condamné à une expulsion du territoire suisse, durant cinq ans. Si cette partie de la sentence est appliquée, après les recours possibles au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, sa carrière professionnelle en Suisse risque d’être compromise.