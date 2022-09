Lausanne : Il arpentait le CHUV en faisant croire qu’il était médecin

Un homme a été arrêté dimanche, sur plainte de l’hôpital. Son petit manège, dont on ne connaît pas les raisons, durait depuis six mois.

Durant six mois, un homme a déambulé dans les couloirs du CHUV, à Lausanne, en se faisant passer pour un médecin. Il a fini par être arrêté dimanche, à la suite d’une plainte déposée par l’hôpital, révèle 24heures.ch . L’enquête étant toujours en cours, la police n’a pas commenté l’affaire. On ne sait donc pas quelles sont les motivations de cet individu, ni s’il a pu mettre en danger d’une quelconque manière la santé des patients, selon le quotidien vaudois.

Le CHUV a affirmé que c’était la première fois qu’il était confronté à ce genre de situation. Les allées et venues au sein de l’établissement font pourtant l’objet de contrôles, notamment par les badges d’accès. Mais l’hôpital étant un milieu ouvert, destiné à «accueillir en urgence des malades et des personnes en détresse», il est difficile de surveiller l’intégralité des mouvements.

Un cas similaire, mais sur une durée bien plus restreinte, s’était produit à Neuchâtel. Ivre, un homme s’était introduit pendant la nuit du Nouvel-An dans un local réservé au personnel de la maternité du Réseau hospitalier neuchâtelois. Il y avait volé une blouse blanche, deux stéthoscopes, un carnet de notes et la plaque portant le nom d’une médecin, et avait déambulé dans l’établissement. Il était même entré dans deux chambres de patientes. L’homme avait été condamné à des jours-amende, pour violation de domicile.