Bad Bunny jette au loin le téléphone d’une fan

Bad Bunny : Il arrache le téléphone d’une fan et le jette au loin

La vidéo qui montre le Portoricain Bad Bunny se saisir du téléphone d’une fan, en train de faire un selfie avec lui dans la rue, et le balancer au loin, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Rien que sur Twitter, elle a atteint les 10 millions de vues en moins de 24 heures. La scène a été enregistrée en République dominicaine et celui qui a été sacré pour la troisième fois consécutive artiste le plus écouté sur Spotify en décembre 2022 ne regrette pas une seconde son geste.

«La personne qui vient vers moi pour me dire bonjour, pour me dire quelque chose, ou simplement pour me rencontrer, recevra toujours mon attention et mon respect. Celui qui vient me planter un téléphone dans la figure, je considérerai qu’il me manque de respect et je le traiterai comme tel», a justifié la star de 28 ans. On rappellera que le chanteur a la réputation d’être quelqu’un de sympa et généreux, comme lorsqu’il a offert 20’000 cadeaux de Noël à des enfants de Porto Rico, le 27 décembre 2022.