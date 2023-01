Nicolas Waldorf arrête Incroyables Transformations

Nicolas Waldorf : Il arrête «Incroyables Transformations»

C’est une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait. Invité dans l’émission «Chez Jordan», sur C8, lundi 30 janvier 2023, Nicolas Waldorf a annoncé qu’on ne le verrait plus dans le programme de relooking sur M6 qui l’a révélé au grand public. «J’arrête «Incroyables Transformations», a dit le coiffeur à l’animateur Jordan De Luxe, sous le choc. Je ne l’ai dit à personne, j’arrête car je veux partir sur autre chose, j’écris une autre émission en laquelle je crois, et qui pour moi a plus de sens, toujours pour M6.»

Le Français de 36 ans, dont le salaire mensuel dans «Incroyables Transformations» s’élevait à 20 000 euros, a ajouté qu’il avait commencé en avoir marre durant la dernière saison en date. «Je me suis dit: «Voilà, après 900 relookings, moi je veux que tout ça ait du sens.» Je ne l’ai pas dit aux équipes, mais je ne rempile donc pas», a expliqué Nicolas, qui a récemment fait ses premiers pas de comédien dans une pièce de théâtre, à travers la Suisse romande. Alors qu’on le verra une dernière fois dans les prochains épisodes de l’émission qu’il a tournés, l’entrepreneur a ajouté qu’il rejoindra bientôt l’équipe des «Grosses Têtes», sur RTL. Ce qui l’enchante au plus haut point. Côté privé, celui qui avait relooké Loana est moins chanceux. Il vient de quitter son fiancé. «Ça ne marchait pas, c’était horrible! J’ai cru que j’allais me marier à quelqu’un qui a les mêmes valeurs que moi, mais je me suis complètement trompé», a-t-il déploré.