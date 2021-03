Pham Tran Thanh Vu a vécu un sacré ascenseur émotionnel en l’espace de quelques secondes. À l’occasion de la première journée de D2 vietnamienne, le gardien du Can Tho FC a cru un instant causer la défaite de son équipe face à Công An Nhân Dân.

Juste avant le temps additionnel, alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, il s’est rendu coupable d’une sortie mal maîtrisée, genou en avant, face à un joueur adverse. Une action qui lui a valu d’être sanctionné d’un carton jaune et d’un penalty.

Dans la foulée, le portier est parti du bon côté et a détourné la tentative de son adversaire . Après avoir accompagné le ballon en sortie, visiblement échaudé par la précédente décision, il s’est immédiatement précipité vers l’arbitre. Et, bien qu’un coéquipier ait tenté de le freiner, il s’est présenté devant l’homme au sifflet et l’a défié du regard avant de célébrer son arrêt devant lui en glissant à terre.

Malgré cette provocation, l’arbitre a décidé de ne pas l’expulser et Pham Tran Thanh Vu a pu terminer la rencontre.

Mais il ne s’en est pas sorti aussi facilement. Dans un communiqué, son club a déploré son comportement: «Le gardien de but Pham Tran Thanh Vu a eu une célébration agressive , provoquant l’arbitre Do Anh Duc et donnant une mauvaise image, suscitant la frustration du public. Avec cette annonce, le Can Tho FC présente ses excuses à l’arbitre et aux supporters du pays pour l’image défavorable et non sportive qui s’est produite.»