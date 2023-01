Attaque à la gare du Nord : «Il arrivait pour tuer tout le monde»

L’homme qui a attaqué et blessé six personnes à l’arme blanche, mercredi, à Paris, est un jeune Libyen sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

L’enquête suit son cours au lendemain de l’attaque perpétrée à la gare du Nord, à Paris. Selon «Le Parisien» , l’auteur de l’agression est un Libyen âgé d’une vingtaine d’années, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise en 2022. L’individu n’avait pas ses papiers sur lui et a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Arrivé en France il y a trois ans, il était connu des services de police. Le jeune homme a été touché par des tirs lors de son arrestation et se trouve dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.

Captées par des caméras de surveillance, les images de l’agression circulent sur les réseaux sociaux et témoignent d’une violence inouïe. Elles montrent notamment l’individu s’en prendre à un homme – semble-t-il choisi au hasard – et le poignarder à plusieurs reprises. Quelques témoins tentent de s’interposer mais se retrouvent bien impuissants face au comportement «extrêmement menaçant» de l’assaillant. «Il n’avait pas peur, c’est comme s’il arrivait pour tuer tout le monde et donnait des coups à tout le monde», raconte une témoin à BFMTV.