Coronavirus aux États-Unis

Il assiste à la naissance de sa fille depuis son lit d’hôpital

Sérieusement atteint par le Covid-19, un futur papa a suivi l’accouchement de sa femme par visioconférence, depuis un autre secteur de l’hôpital.

Roxanne et Milo McCabe

Pour Roxanne, l’angoisse était à son paroxysme. «Je ne savais pas s’il allait rentrer à la maison ou si j’allais me retrouver seule avec un nouveau-né. C’était très traumatisant pour nous deux», confie la jeune femme. Sur son lit d’hôpital, Milo avait l’impression de se noyer dans son propre corps et les médecins ont hésité à l’intuber. «Sachant qu’il était jeune et que son premier enfant allait arriver, nous étions tous très inquiets pour lui», explique le Dr Kim Man.