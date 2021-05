Inde : Il attache son chien à des ballons et le lâche

Un youtubeur a été mis en examen pour cruauté envers les animaux, après avoir mis en danger la vie de son spitz nain pour amuser la galerie.

Fort heureusement pour le petit chien, son périple aérien ne l’a pas emmené bien loin: il a percuté un balcon, et quelqu’un l’a attrapé pour le mettre en sécurité. Ces images ont choqué de nombreux internautes et indigné People for Animals, l’une des plus grandes associations de défense des animaux du pays. Dénoncé, l’homme de 31 ans a été arrêté et mis en examen pour cruauté envers son chien, rapporte le «Daily Mail».