Christophe Dechavanne : Il attaque M6 pour plagiat et réclame 10 millions d’euros

L’animateur et producteur Christophe Dechavanne estime qu’«Incroyables transformations» sur la Six a été pompé sur l’un de ses projets.

Dechavanne montre les crocs. Et pas qu’un peu. Il réclame en justice 10 millions d’euros à la chaîne M6 pour «plagiat» et «préjudice moral» suite à la diffusion d’«Incroyables transformations», d’après les infos du «Parisien». L’animateur et producteur, via sa société Coyote Conseil, a porté plainte parce qu’il estime que le programme de la Six est une «copie parfaite» d’un projet que lui et son équipe avaient proposé à la chaîne, fin 2016 déjà.