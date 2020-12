À la mi-décembre, Patrick Walker a fait une drôle de trouvaille au bord d’une route de son village de Schattdorf: une caméra thermique et un appareil de vision nocturne. En bon citoyen, ce garagiste a ramené ces appareils, d’une valeur d’environ 10’000 francs, à leur propriétaire: la police cantonale uranaise.

Persuadé qu’il allait recevoir une récompense (lire ci-dessous), Walker s’est empressé de faire un don de 500 francs en faveur d’un groupe accompagnant les personnes en fin de vie à l’hôpital cantonal. Hélas pour lui, sa généreuse démarche était un peu prématurée. Au lieu d’un chèque, ce sont deux agents qui sont venus lui rendre visite le lendemain, avec deux ours en peluche en uniforme de police et des couteaux de poche pour ses deux filles, rapporte l’«Urner Zeitung». Le père de famille a été pour le moins déçu.

Happy end

Mais la magie de Noël a opéré car, quelques jours plus tard, l’organisation qui accompagne les personnes en fin de vie s’est fendue d’une lettre de remerciement à Patrick Walker… mais aussi à la police cantonale! Cette dernière a compris le problème et a fini par prendre en charge le don et rembourser le garagiste de ses 500 francs.