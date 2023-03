Football: Il atterrit à 17h27 et marque à 21h23

Les fans de la sélection gabonaise n'ont pas tout bien compris ce qu'il s'est passé avec leur milieu de terrain star, ce week-end. L'ancien joueur de St-Etienne, aujourd'hui en Major League Soccer, a laissé en plan les «Panthères», qui jouaient lundi au Soudan, en qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Gabonais y ont d'ailleurs été battus 1-0 et ils ne sont pas encore sûrs d'avoir leur ticket pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire.

Vingt-quatre heures avant ce revers, Denis Bouanga, titularisé avec le Gabon le jeudi d'avant contre ce même adversaire (1-0), avait été aligné à la surprise générale par le Los Angeles FC en MLS. Le natif du Mans est entré à la 65e minute de la partie face à Dallas et c'est lui qui a permis à sa franchise californienne de remporter les trois points, en marquant avec un peu de chance d'une frappe au premier poteau. De quoi énerver un peu plus encore dans le pays d'Afrique centrale situé sur la côte atlantique.

Le joueur avait quitté l'Afrique samedi. Il a décollé de Franceville pour Istanbul, où il a patienté trois heures. Bouanga a ensuite pris les airs une deuxième fois et passé à nouveau treize heures dans un avion pour rallier Los Angeles, après un périple de plus de 16'000 km. Il y a touché terre à 17h27 heures locales et est arrivé à 18h46 au BMO Stadium. Le milieu au No 99 est finalement entré à la 65e minute de jeu, soit à 21h03, avant de marquer 20 minutes plus tard un but qui a sans doute un bilan Co2 record.