Un homme sur un bateau tient de la nourriture dans sa main. À ses côtés, un cygne nage dans l’eau et veut, évidemment, s’en emparer. Lorsque l’animal tente de manger dans sa main, l’individu saisit le cygne par le cou et le retient ainsi pendant quelques secondes en lui demandant: «Qu'est-ce que tu fais maintenant?» Puis il le relâche et l’oiseau s’enfuit.