Internet : Il aura fallu plus de sept ans pour lancer Google Domains

Sorti de sa très longue phase bêta, le service d’enregistrement de noms de domaine de Google est désormais officiellement disponible dans 26 pays, dont la Suisse.

Lancé en 2015 en version bêta et sur invitation uniquement, Google Domains est enfin disponible dans sa version publique, a annoncé Google sur son blog . Le géant du web aura donc mis plus de sept ans pour lancer officiellement son service d’enregistrement de noms de domaine. Celui-ci est désormais disponible dans 26 pays, dont la Suisse.

Visant principalement les petites et moyennes entreprises, la plateforme permet d’enregistrer plus de 300 extensions de noms de domaine de premier niveau allant de «.app» à «.xyz», en passant par les plus populaires «.com», «.org» ou encore «.net» avec des prix qui varient selon celle choisie.