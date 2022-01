Escroquerie : Il aurait arnaqué au moins quarante acheteurs sur Marketplace

Un homme a passé une annonce sur la plateforme de vente de Facebook en encaissant l’argent mais en ne livrant pas la marchandise. La police a reçu plusieurs plaintes.

Un habitant de Flums (SG) voulait acquérir une paire de chaussures de randonnée sur le Marketplace de Facebook. Il a ensuite chatté avec le vendeur et lui a demandé l’état des chaussures. «Elles sont neuves, et garanties d’usine pour deux mois», a indiqué le vendeur dans un échange de messages.

Lorsque l’acheteur lui a proposé de venir chercher les souliers, le vendeur lui a répondu que lui et sa femme avaient perdu leur fils de 21 ans à cause du Covid et qu’ils ne voulaient plus rencontrer personne. Il a également insisté pour un paiement anticipé, car il aurait eu de mauvaises expériences. L’acheteur a alors versé 250 francs avec l’application Twint.