Pete Davidson : Il aurait craqué pour la star de «Bridgerton»

Le comédien Pete Davidson serait de plus en plus proche de l’actrice Phoebe Dynevor. Le début d’une romance?

Un nouveau couple de stars serait-il en train de former? Selon «The Sun», Pete Davidson et Phoebe Dynevor seraient de plus en plus proches. Après l’avoir rencontré en février 2021 à New York, l’actrice anglaise de 25 ans, Daphne dans la série «Bridgerton», aurait invité le comédien à lui rendre visite en Angleterre. La semaine passée, l’Américain de 27 ans aurait ainsi parcouru 5300 km pour la retrouver dans le nord de Londres, où elle a grandi. «Pete est un vrai charmeur et il a eu un coup de cœur pour Phoebe, qui est évidemment superbe et talentueuse, raconte une source. Le fait qu’il a fait un si long trajet pour la revoir prouve à quel point il s’intéresse à elle. Même s’ils se connaissent depuis peu, ils aiment passer du temps ensemble.»