Armie Hammer au coeur du scandale : L’acteur aurait des pulsions cannibales

Selon plusieurs femmes, Armie Hammer serait un véritable détraqué. Des messages choquants qu’ils auraient échangés ont fuité sur le Net.

Armie Hammer est dans de sales draps depuis quelques jours. Le 10 janvier 2021, des captures d’écran de tweets très choquants qu’il aurait échangés avec des jeunes femmes ont fuité sur le Net. Et ces propos font froid dans le dos. «J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J’ai envie de te manger. Merde. C’est effrayant de l’admettre. Je ne l’ai jamais avoué avant. J’ai déjà découpé le coeur d’un animal vivant auparavant et je l’ai mangé alors qu’il était encore chaud », aurait-il écrit à l’une de ses partenaires qu’il considère comme une «esclave sexuelle». On apprend aussi que l’acteur que l’on a vu dans «Call Me By Your Name» serait un dominateur obsédé par le sang qu’il aimerait boire durant ses ébats.