Soleure : Il aurait dû faire 650 km en deux heures avec son tracteur

Un agriculteur a reçu une amende pour avoir roulé sans le sigle CH sur une autoroute autrichienne. Sauf que le numéro de plaque est celui de son tracteur… et qu’il était à Soleure.

Le hic, c’est qu’il est totalement impossible que Reiner Kaiser se soit trouvé en Autriche à ce moment-là. «J’ai nourri mes animaux vers 18 heures à Stüsslingen (SO). Deux heures plus tard il est exclu que je me sois trouvé à 650 km de là sur une autoroute.» D’autant plus que le numéro d’immatriculation est celui d’un tracteur! Il a donc conclu qu’il s’agissait d’une erreur.