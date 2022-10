James Corden accusé d'être odieux dans un resto

James Corden : Il aurait été odieux envers les serveurs d’un resto

S’il est toujours drôle et de bonne humeur avec ses invités dans ses émissions, James Corden semble être très différent quand il n’est plus devant les caméras. Selon le propriétaire du Balthazar, une chaîne de restaurants new-yorkais, l’animateur du «Late Late Show», sur CBS, qu’il quittera prochainement, aurait été odieux avec son personnel. Dans un message posté sur Instagram, lundi 17 octobre 2022, le restaurateur Keith McNally a exprimé sa colère envers le Britannique de 44 ans qu’il a décidé de bannir de ses établissements. Il le qualifie de «crétin» et de «pire client» qu’il a connu en 25 ans d’activité.