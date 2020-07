il y a 58min

Disparition à Zoug

«Il aurait fallu lancer un avis de recherche plus tôt»

Halmat Ali Aziz et son fils Any, âgé de 4 ans, sont portés disparus depuis le 27 juin. La police cantonale zougoise est en quête d’indices et se tourne désormais vers la population.

de Sven Forster, Gianni Walther, Daniel Graf, lph

1 / 2 Le petit Any, 4 ans, a disparu le 27 juin dernier. Police cantonale zougoise Halmat Ali Aziz, 36 ans, est également porté disparu. Police cantonale zougoise

Cela fait bientôt un mois qu’ Halmat Ali Aziz, 36 ans, et son fils Any, 4 ans, sont portés disparus. Ils ont été aperçus pour la dernière fois le 27 juin vers 9h à Steinhausen (ZG), indique la police cantonale zougoise.

«Ce jour-là, le père est allé cherché son fils chez la mère de l’enfant», explique le porte-parole du Ministère public cantonal. Il précise que le père disposait légalement d’un droite de visite: «Le garçon devait pouvoir voir son père, mais la garde était revenue à la mère.» C’est d’ailleurs cette dernière qui a signalé la disparition des deux Alémaniques.

Signalements Le père, Halmat Ali Aziz, 36 ans, mesure 1 m 75, est de carrure mince et il a une peau «particulièrement pâle». Il a habituellement les cheveux rasés et porte une barbe. Son fils Any, 4 ans, mesure à peine 1 mètre. Il a des yeux bruns et des cheveux châtains, lisses. Quiconque disposerait de renseignements sur la disparition du père et du fils est prié de contacter la police par téléphone, au 041 728 41 41.

Dernier recours

Contactée, la police indique n’avoir aucun indice sur le lieu où pourraient se trouver les deux disparus. «Nous espérons obtenir bientôt de nouvelles informations grâce à la publication de cet avis de recherche», explique le porte-parole.

Les forces de l’ordre disent avoir d’abord procédé à d’intensives recherches dans l’entourage des deux disparus. «Nous avons vérifié leurs antécédents et interrogé plusieurs connaissances, les autorités, ainsi que des proches.» Cette enquête de voisinage n’ayant rien donné, la police s’est donc résolue à publier un avis de recherche officiel. «Il s’agit toujours du dernier recours», précise le porte-parole. D’autant que, dans le cas présent, rien ne laisse supposer un contexte familial violent. La police ignore si les deux disparus sont toujours en Suisse: «Nous considérons un départ à l’étranger comme possible.»

«Décisions sur un coup de tête»

Directeur du Service social international suisse, Rolf Widmer s’étonne que la police zougoise ait attendu trois semaines avant de publier un avis de recherche: «Si la mère et son entourage n’ont aucune idée d’où peut se trouver l’enfant, alors il faut agir plus rapidement». Car, selon cet expert, plus le temps passe sans qu’on ait d’indices, plus le risque que l’enfant ne soit jamais retrouvé est grand.

Selon Rolf Widmer, il est «probable» que le père ait enlevé son fils avant de partir à l’étranger. «Il arrive que les pères n’acceptent pas que la mère obtienne la garde de leur enfant et que, désespérés par la situation, ils prennent des décisions sur un coup de tête.»