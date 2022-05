Winterthour (ZH) : Il aurait forcé une jeune fille de 12 ans à des actes sexuels

Depuis lundi, sept jeunes hommes, dont quatre mineurs, doivent répondre de leurs actes. L’accusé principal aurait exigé que sa copine ait des rapports sexuels avec ses amis.

Le Tribunal d’arrondissement de Winterthour (ZH) traite depuis lundi une affaire sordide. L’acte d’accusation contre l’auteur présumé, âgé aujourd’hui de 21 ans, fait 70 pages, rapporte le «Landbote». Il commence par cinq pages et demie d’observations destinées à décrire le contexte général des faits. Les sept prévenus, dont quatre sont encore mineurs, sont accusés, entre autres, de viol, de traite d’êtres humains, de vol, d’extorsion et d’actes sexuels répétés avec un enfant.

Petite amie «mise à la disposition» de ses amis

En 2019, l’accusé principal aurait «mis sa petite amie à la disposition» de ses amis et «cousins» pour des actes sexuels. L’acte d’accusation fait notamment état d’une scène où le prévenu, assis dans un salon, aurait forcé la jeune fille à avoir des relations sexuelles avec l’un de ses amis également présent. Par crainte d’être à nouveau battue, celle-ci aurait obtempéré. Le principal accusé aurait filmé les rapports sexuels avant de téléphoner à un troisième adolescent de 16 ans pour l’inciter à les rejoindre. Ce dernier aurait accepté, après s’être assuré de pouvoir lui aussi avoir des relations sexuelles avec la jeune fille. Il serait ensuite arrivé sur les lieux avec des kebabs et aurait violé l’adolescente sous les yeux des deux autres, l’un rappant en musique et l’autre se sustentant. Les descriptions dans l’acte d’accusation sont plus détaillées et font état de plusieurs cas similaires.