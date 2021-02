Marilyn Manson : Il aurait poursuivi une ex avec une hache

Nouvelles accusations contre Marilyn Manson. Il aurait fait vivre l’enfer à l’actrice de «Game of Thrones», Esme Bianco, quand ils sortaient ensemble.

Esme Bianco, qui a joué dans «Game of Thrones», affirme qu’elle a été abusée par l’Américain durant leur relation, de 2009 à 2011. Interviewée par The Cut, la Britannique de 38 ans raconte que durant son adolescence, dans les années 1990, Manson était son idole. Or, lorsqu’elle l’a rencontré et a vécu une relation avec lui, son rêve s’est vite transformé en cauchemar. «Il a d’abord été un incroyable modèle pour moi en m’aidant pendant mes périodes les plus sombres, avant de se transformer en monstre qui m’a presque détruite, comme il l’a fait avec beaucoup d’autres femmes», se souvient-elle. La comédienne a donné des détails glaçants sur ce que la star lui aurait fait subir. Deux mois après avoir emménagé chez lui, Esme se rappelle qu’elle se sentait complètement contrôlée par son compagnon, qui lui disait comment elle devait s’habiller, quand elle pouvait dormir et où elle pouvait sortir. «Je me sentais comme une prisonnière, confie-t-elle. Je ne pouvais pas parler à qui je voulais. Je téléphonais à ma famille planquée dans un placard.»