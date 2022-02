Boudry (NE) - Il aurait réalisé des excès fous au guidon de son bolide avant de causer un accident

Photo prétexte. C’est au guidon de ce type de moto que les grands excès auraient été effectués par le chauffard présumé. Getty Images

Le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a entendu, lundi, un motard titulaire d’un permis d’élève et prévenu d’infractions graves à la loi sur la circulation routière. Le quadragénaire, auteur présumé de divers graves excès de vitesse, aurait filmé ses exploits la veille et le jour même du drame, au moyen d’une caméra embarquée. Il avait terminé sa tournée de rodéos routiers présumés le nez dans le bitume, peu avant Lignières (NE), après avoir percuté de plein fouet un véhicule qui avait correctement effectué une présélection à gauche.

Peinard au volant, chauffard au guidon? Titulaire d’un permis d’élève pour la catégorie A, le prévenu se serait livré à de nombreuses infractions au guidon de sa puissante moto, les 9 et 10 mars 2021. Ainsi, selon les vidéos retrouvées sur la Go Pro du véhicule, l’homme aurait affolé son compteur avec des vitesses parfois supérieures de 100 km/h à la limitation. Il aurait également circulé sur une zone 30 km/h à une vitesse compteur de 82 km/h. Automobiliste chevronné et habitué des routes suisses et européennes qu’il parcourt à des fins professionnelles, le prévenu n’a «jamais pris une seule amende» selon ses dires et ceux de son avocat. Il dispose par ailleurs d’un casier judiciaire vierge.

Lundi, le chauffard présumé a joué la carte de l’amnésie partielle, se souvenant des circonstances de l’accident qu’il a provoqué et qui l’a grièvement blessé – au point qu’aujourd’hui encore, il se déplace avec des cannes et ne peut travailler qu’à 50% –, mais étant incapable de comprendre les infractions précédentes et les vidéos relatant les exploits de la personne au guidon de sa moto. «Je ne me souviens pas de ces excès, depuis le jour de l’accident. Même la Go Pro sur la moto, je n’en ai pas souvenir», a-t-il clamé avant d’émettre l’hypothèse d’un prêt de l’engin à des collègues de travail plus chevronnés en matière de conduite.

L’accusé nie les faits

Le procureur Jean-Paul Ros n’a pas apprécié la ligne de défense adoptée par le prévenu. «Il ment. Sur les circonstances de l’accident, il prétend avoir décéléré alors qu’il a accéléré. Il dit avoir tourné, les témoins assurent le contraire. Il juge être à 100 km/h alors qu’un témoin estime qu’il roulait à 180 km/h. Il avait consommé du cannabis, il prétend le contraire.» Quant à l’éventualité d’un prêt du bolide, le magistrat a balayé cette hypothèse: «Lorsque l’on dispose d’une moto de grosse cylindrée depuis trois semaines, on ne la prête pas, on en profite! Si quelqu’un d’autre s’était filmé au guidon, il l’aurait fait avec sa Go Pro.»