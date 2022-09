Canton de Saint-Gall : Il aurait tué sa femme avant de décéder de mort naturelle

Les circonstances et les causes de la mort de ces deux personnes n’étant pas claires, la police cantonale saint galloise a ouvert une enquête. Dans un communiqué de presse, elle explique privilégier clairement la thèse de l’homicide. L’autopsie des corps a en effet révélé que la femme, une Autrichienne de 56 ans, était décédée de mort violente. Son mari, un Italien de 61 ans, est quant à lui mort de cause naturelle.