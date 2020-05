Berne

Il aurait voulu abuser d’elle pendant son sommeil

Un trentenaire comparaît devant la justice bernoise pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le verdict devrait tomber ce mercredi.

«J’étais dans une sorte de rêve éveillé. Je rêvais que j’avais un rapport sexuel. Je me suis rendu compte par la suite que c’était vraiment le cas. Je me suis réveillée parce que j’avais mal. Je l’ai vu couché sur moi. Je me suis retournée et je l’ai poussé loin.» C’est ce qu’a raconté mardi une jeune femme devant le Tribunal régional de l’Oberland à Thoune (BE). Elle accuse un de ses amis d’avoir essayé d’abuser d’elle, en mars 2017. Selon elle, il a aussi essayé de pénétrer son anus. Elle et deux autres copains avaient fini au domicile de l’accusé après avoir tous fait la fête ensemble. Au bout d’un moment, la victime présumée s’était endormie sur le canapé du prévenu, rapporte la «Berner Zeitung».