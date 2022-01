Tom Holland aurait voulu jouer James Bond jeune 

Tom Holland : Il aurait voulu incarner James Bond jeune

Tom Holland a raconté qu’il avait proposé l’idée de jouer le célèbre espion dans sa jeunesse. Il a été recalé.

Tom Holland fourmille d’idées visiblement. Il en a même proposé une aux studios Sony alors qu’il tournait «Spider-Man: Far From Home». «J’ai eu un rendez-vous avec les studios pour leur présenter l’idée d’un film autour de James Bond jeune, sur l’histoire de l’origine de Bond», a raconté l’acteur britannique, qui nous avait accordé une interview pour la sortie de «Spider-Man: No Way Home». Malheureusement pour Tom, sa proposition a été balayée d’un revers de main: «Ça ne faisait pas vraiment de sens. Ça ne fonctionnait pas. C’était un rêve de gosse (ndlr d’incarner James Bond). En plus je ne pense pas que les ayants-droits de Bond étaient particulièrement intéressés.»