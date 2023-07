Vaud: Il avait bel et bien tenté de la défenestrer

Image d’illustration. Getty Images

Le tribunal a presque intégralement suivi le procureur Johann Baruchet qui avait requis 48 mois de prison. Estimant crédible et constante la version des faits présentés par la victime, les juges se sont montrés convaincus que Gilles* avait bel et bien essayé de passer Marie* par-dessus la rambarde du balcon de leur logement situé au troisième étage d’un immeuble de Grandson, en mars 2022. Il s’agissait de la plus grave infraction compilée dans un acte d’accusation dépeignant le prévenu comme un homme violent et manipulateur, à l’alcool mauvais.

Lorsque la présidente Caroline Fauquex-Gerber a reconnu Gilles coupable de tentative de meurtre, des larmes de soulagement ont roulé sur les joues de Marie, séparée de son agresseur par un paravent. Au terme de l’audience, cette femme qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme Asperger a également brièvement tenu à témoigner de sa reconnaissance, remerciant les juges, puis le procureur et son avocate Me Lorena Montagna de l’avoir comprise.

Quarante-cinq mois de prison

La bravoure de celle qui avait comparé son ex à un scotch collé à sa main et dont elle n’arrivait pas à se débarrasser a également été reconnue par le tribunal. «Ce sont ses propres gestes et sa détermination qui lui ont permis d’éviter le pire», a rappelé la présidente en évoquant la scène du balcon.

Ce Français a écopé de 36 mois de prison ferme pour cette tentative de meurtre, une peine notamment alourdie de neuf autres mois pour une série d’infractions moins graves. Gilles passera ainsi un total de 45 mois derrière les barreaux. Il devra en outre verser 10’000 francs de réparation pour tort moral à Marie et endosser les frais de la cause. Une fois libéré, Gilles sera expulsé du territoire helvétique pour 8 ans. Son avocate, Me Sarah El-Abshihy, a annoncé un appel qu’elle ne confirmera pas obligatoirement.

*prénoms d’emprunt