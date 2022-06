Attentat à Morges (VD) : Il avait déjà tenté une attaque «à motivation jihadiste» à Prilly

Le Ministère public de la Confédération a établi l’acte d’accusation contre l’homme qui a tué un Portugais dans un restaurant kebab en septembre 2020. Les charges sont lourdes.

Ce jeudi, le MPC dévoile avoir déposé son acte d’accusation. On y apprend notamment que l’accusé, âgé de 28 ans, n’en était pas à sa première tentative. «Il est accusé de tentative d'incendie volontaire et de tentative d'explosion d'une station-service à Prilly (VD) en avril 2019. Il voulait y mettre le feu et commettre ainsi un attentat en faveur de l’État islamique (EI), ce qu'il n'a pas réussi à faire», lit-on dans le communiqué.

Demi-tour après un départ pour la Syrie

Les liens avec l’organisation terroriste sont établis dans l’acte d’accusation. En avril 2019, il était parti en Italie dans le but de se rendre en Turquie puis en Syrie, mais a fait demi-tour pour rentrer en Suisse. Il est en plus accusé d’avoir soutenu l’EI en partageant du matériel de propagande.

Violences en prison

En outre, le comportement de l’accusé après son arrestation alourdit ses charges. «En novembre 2020, alors qu'il était en prison, il aurait agressé un gardien et tenté de le tuer. Il est également accusé d'avoir agressé un fonctionnaire de Fedpol et de s'être ainsi rendu coupable de violence et de menace à l'encontre des autorités et des fonctionnaires», lit-on encore.