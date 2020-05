Martigny (VS)

Il avait détourné 300’000 francs: il écope du sursis

Un curateur a puisé durant plusieurs années dans les comptes de six pupilles. Un arrangement avec ses victimes et la promesse d’un remboursement lui permet d’échapper à la prison.

Deux ans de prison, assortis d’un long sursis de quatre ans, et une amende de 7000 francs: telle est la peine négociée entre le procureur Pierre-François Vuillemin et l'avocat Léonard Bender pour sanctionner les agissements d’un curateur sexagénaire, qui a détourné à son profit environ 300’000 francs.

De 2012 à avril 2018, en plusieurs retraits, il a soutiré quelque 200’000 francs des comptes de six pupilles dont il devait gérer l'argent et la succession. Et en tant qu’administrateur de deux PPE, il a aussi maquillé les comptes pour cacher des retraits de 80’000 francs. Tout cet argent servait à maintenir son train de vie.