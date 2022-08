Ski aux Diablerets (VD) : Il avait envoyé à l’hosto un ado qui l’avait dépassé: condamné

L’accrochage avait d’abord eu lieu en haut d’une piste de schuss chronométrée sur le domaine skiable des Diablerets (VD): alors que plusieurs personnes attendaient leur tour pour faire leur pointe de vitesse, un ado était passé devant tout le monde sur son snowboard, échauffant ceux qui faisaient patiemment la file. Irrité, un quadra s’était lancé à ses trousses et avait volontairement bousculé le jeune quelques dizaines de mètres plus loin, rapporte «24 heures». Le snowboardeur avait chuté à une vitesse d’environ 60 km/h, et avait perdu connaissance. Il avait alors été héliporté au CHUV, souffrant d’un traumatisme cérébral léger et d’une fracture du pouce.