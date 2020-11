Tribunal fédéral : Il avait étranglé sa femme: sa condamnation est définitive

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’un Russe condamné à 12 ans de prison pour homicide volontaire par la justice saint-galloise.

L’homme avait étranglé sa femme en octobre 2016 à leur domicile de Bronschhofen (SG). Il avait fait appel de sa condamnation mais le Tribunal fédéra a tranché. Il sera bel et bien condamné à 13 ans de prison.

Outre la peine de réclusion, la justice avait prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. L’homme, âgé de 44 ans au moment des faits, avait été aussi condamné à verser 850’000 roubles (13’600 francs) d’indemnités et 20’000 francs de réparation pour tort moral à la fillette du couple.

Griefs écartés

La Cour de droit pénal n’a pas retenu non plus l’argument tiré de la non-participation de l’accusé aux auditions de plusieurs personnes. Cette objection aurait dû être formulée au plus tard en appel, devant le Tribunal cantonal saint-gallois. Au niveau du Tribunal fédéral, elle s’avère tardive.