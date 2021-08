Genève - Il avait étranglé sa sœur, il devra soigner son alcoolisme

Des sorties nocturnes noyées dans l’alcool et les violences qui en découlent. C’était un peu le fil rouge de l’audience du Tribunal correctionnel de Genève, lundi. Un homme âgé de 21 ans a comparu pour onze infractions au total, dont brigandages, vols, infraction à la loi sur les stupéfiants ou tentative de lésions corporelles graves sur sa s œ ur.

Dès l’entame du procès, cet habitant de Versoix a dû s’expliquer sur le fait d’être sorti récemment au-delà de 21h30, une mesure ordonnée par la justice fin mai. Il a d’ailleurs été agressé lors d’une de ces sorties. «La fête me manquait», a-t-il expliqué, avant de reconnaître que ses soucis sont liés à sa consommation d’alcool: «Avant, je buvais tous les jours», a-t-il admis.

«J’ai pété un câble»

Le jeune homme a reconnu avoir «pété un câble», lorsqu’il a étranglé sa sœur chez eux. Ce soir de mars 2020, il a voulu passer par la fenêtre de la jeune femme pour rentrer dans le logement familial. Voyant qu’elle ne répondait pas, il a cassé un store, avant que sa mère ne finisse par lui ouvrir. C’est alors qu’il s’est mis à briser des objets et qu’une bagarre a éclaté avec sa sœur, qui lui a versé de l’eau chaude, avant qu’ils ne tombent. Là, il l’a serrée au cou, durant quinze secondes selon lui, trois minutes selon le tribunal, avant qu’un voisin n’intervienne. Ces faits sont survenus quelques jours après qu’il avait été blessé à la gorge lors d’une sortie, ce qui a causé un choc post-traumatique, comme a rappelé son avocate, Me Saskia Ditisheim. «Je n’avais plus le contrôle», a dit l’accusé.