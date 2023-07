Vaud: «Il avait failli lancer ma mère du balcon»

Prévenu notamment de tentative de meurtre, un Français était entendu, lundi, par le Tribunal correctionnel à Yverdon. À plusieurs reprises et en divers endroits, Gilles* s’en est pris à Marie*, son ex souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme Asperger, la frappant, l’insultant et la menaçant. Dans une relation toxique de couple où cocaïne et alcool faisaient partie du décor, les faits les plus graves reprochés à Gilles datent de mars 2022 à Grandson. Ivre, il s’était violemment emporté contre Marie en jaillissant sur le balcon où elle se trouvait avec son fils Alban*. Proférant des menaces de mort, il avait tenté de la passer par-dessus la rambarde, selon l’accusation. Un cri perçant d’Alban avait mis fin à ce coup de folie, selon Marie.