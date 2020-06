Londres

Il avait jeté un enfant du dixième étage du musée: il sera condamné

La peine infligée au jeune homme de 18 ans, qui a reconnu les faits, sera connue jeudi.

La victime, un Français de 10 ans, a subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras. Poussé le 4 août 2019 du dixième étage du musée d'art moderne, qu'il visitait avec sa famille alors en séjour à Londres, il était tombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas.