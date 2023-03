Yverdon-les-Bains (VD): «Il avait le regard fuyant et ne respirait pas la sérénité»

«Ils étaient très différents. Il avait le regard fuyant et ne respirait pas la sérénité. Il est venu me voir le mois passé. Il se disait propriétaire d’un appartement à Dubaï et m’a montré des photos. Il tremblotait beaucoup. Je lui ai demandé en rigolant s’il n’avait pas la maladie de Parkinson. Sa femme, elle, était souriante et avait des yeux bleus magnifiques», déclare une amie. «Elle parlait souvent de leur souhait d’acheter une villa. Mais ça capotait toujours, car il ne réussissait pas à réunir assez de fonds propres», indique une proche.