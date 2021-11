Foot à Bale – «Il avait le visage violet et ne respirait plus»

Foot à Bâle : «Il avait le visage violet et ne respirait plus»

Alors que les moins de 14 ans de Bâle et de Zurich s’affrontaient samedi, le coach des Bâlois Ömer Türkes a été victime d’une syncope et dû être réanimé.

Plus de peur que de mal, mais un véritable choc pour toutes les personnes présentes. Samedi après-midi, les équipes juniors de moins de 14 ans du FC Bâle et du FC Zurich s’affrontaient dans la cité rhénane. Mais la partie a été interrompue par un moment de panique qui a secoué tout le terrain et les spectateurs.