Genève - Il avait massacré son «pote» sous les yeux du voisinage

Le meurtrier présumé, aujourd’hui âgé de 42 ans, com­paraissait lundi pour assassinat. Cet homme au physique bien moins imposant que celui de sa victime a raconté qu’il traversait à l’époque une très mauvaise passe, sur fond de séparation et de consommation d’alcool et de drogue. Il avait voulu s’expliquer avec son pote, habitant la cité comme lui et qu’il connaissait depuis quatre ou cinq ans. Le motif? Une altercation autour d’insultes racistes, trois jours plus tôt, qui avait fini en bagarre. Il avait été blessé à la tête.