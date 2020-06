Vaud

Il avait oublié son or après un roupillon dans le train

Le propriétaire des lingots abandonnés dans un wagon en 2019 a été retrouvé. Une Vaudoise a eu le fin mot de l’histoire.

Entre 3,4 et 3,8 kg avaient été égarés dans un wagon. –j.-g. python/LMS

«Il s’est juste endormi et a sauté du train en oubliant le colis.» C’est un petit somme qui est à l’origine de l’affaire de l’or égaré dans un train entre Saint-Gall et Lucerne en octobre 2019. Entre 3,4 et 3,8 kg de métal jaune avaient été retrouvés. Après sept mois d’enquête infructueuse, la police lucernoise avait lancé un avis de recherche il y a quelques jours afin de retrouver leur propriétaire.