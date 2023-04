Il avait percuté une voiture de police à Thonon: 4 ans de prison

Le tribunal de Thonon (F) a condamné mardi à 4 ans de prison un homme de 30 ans qui avait percuté un véhicule de police au terme d’une course poursuite, rapporte «Le Dauphiné libéré». Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 20 au 21 mars. Les agents avaient pris en chasse un conducteur filant à vive allure au centre-ville de Thonon. La poursuite s’était prolongée sur une dizaine de kilomètres, jusqu’à Perrignier (F). Là, bloqué dans une impasse, le fuyard avait foncé sur une voiture des forces de l’ordre. Celles-ci avaient tiré dans son pneu puis étaient parvenues à l’interpeller. Le natif d’Ambilly (F), dépourvu de permis de conduire et d’assurance, était très défavorablement connu des services de police pour des faits de violences et des délits routiers.