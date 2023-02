«J’espère que celui qui a fait ça ne pourra plus se regarder en face»

«Il avait plein de sang sur lui. Il était en train d’étouffer», raconte Selim, la vingtaine. Désemparés, les deux amis ont appelé le 117. Mais les interventions urgentes ont la priorité (lire encadré). «On a donc contacté plusieurs permanences vétérinaires qui n’avaient pas l’air alarmées par la situation, relate le jeune homme. Au centre d’urgences vétérinaires EVC à Etoy, une voix plus humaine nous a expliqué comment s’occuper de lui avant de l’amener là-bas.» Emmitouflé dans une couverture, le petit y a été conduit sans plus attendre.

Un cas suivi par le Canton

Selim confie que lui et son ami ont fouillé les autres poubelles du coin jeudi soir pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres chiens en détresse. «Le centre nous a dit que le chiot avait dû être sorti du ventre de sa mère par césarienne…», complète-t-il. Avant d’asséner: «J’espère que la personne qui l’a abandonné lira cet article et qu’elle ne pourra plus se regarder dans un miroir.» Les auteurs risquent, en règle générale, une peine pécuniaire avec sursis et une amende pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de francs.