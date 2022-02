Neuchâtel : Il avait prémédité l’agression de son ex: 12 ans de prison ferme

La Cour pénale de Neuchâtel a eu la main plus lourde que les juges de la première instance à l’encontre d’un individu qui avait frappé son ex-compagne avec une batte de base-ball. Il croupira 12 ans derrière les barreaux pour tentative d’assassinat.

En mars 2019, après de nombreux préparatifs, le prévenu était entré par effraction dans l’appartement de son ex. Il l’avait attendue avec une batte de base-ball puis lui avait asséné neuf coups sur le visage et le thorax. Il s’est ensuite enfui, la laissant entre la vie et la mort. La victime n’avait dû son salut qu’à l’action rapide de voisins. La mère de famille était restée plusieurs jours dans le coma et souffrira à vie des séquelles de cette agression.