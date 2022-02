Besançon (F) : Un juge avait proposé sa fille mineure sur un site libertin

Le procès d’un ex-magistrat s’est ouvert vendredi en l’absence de l’accusé, pas en état de comparaître.

Signalé sur un site libertin

Le magistrat et père de trois enfants est poursuivi pour «instigation non suivie d’effet» à «commettre un viol sur mineur» et une «agression sexuelle sur mineur», ainsi que pour «instigation à la corruption de mineur non suivie d’effet». Les faits se sont déroulés entre octobre 2019 et juin 2020, moment de son placement en garde à vue, et concernent sa fille née en 2007. Les deux premiers délits sont passibles de sept et trois ans d’emprisonnement.