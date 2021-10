Neuchatel – Il avait tenté de tuer son ex-compagne en lui assénant des coups de couteau

Un trentenaire avait tenté de tuer son ex-compagne à Neuchâtel en juin 2019, en l’étranglant avec intensité et en lui assenant deux coups de couteau dans la poitrine. Vendredi, le Tribunal criminel l’a condamné à 4 ans et demi de prison. Même si le prévenu s’était rendu au domicile de la victime muni de gants et d’un couteau, dont la lame mesurait 7,5 cm, la Cour n’a toutefois pas retenu la préméditation. Elle a néanmoins ordonné un traitement psychologique ambulatoire, rapporte «Arcinfo», en citant l’ATS.