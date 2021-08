Zurich : Il avait tiré à onze reprises sur un suspect: acquitté

En appel, un policier de la ville de Zurich a été acquitté de l’accusation de tentative d’homicide.

En décembre 2015, un Éthiopien de 42 ans se promenait en ville de Zurich avec un couteau à viande de 25 centimètres. Lorsque les policiers ont tenté de le maîtriser, le quadragénaire a crié: «Tuez-moi, tuez-moi» et s’est jeté sur eux. Deux des sept agents présents ont sorti leurs armes et ont tiré un total de 13 coups de feu. Le forcené a été grièvement blessé.

L’un des tireurs a été inculpé de tentative de meurtre et a comparu en appel hier devant le tribunal de grande instance zurichois. L’agent, âgé de 32 ans, qui a tiré onze des treize coups, a expliqué que la situation était devenue de plus en plus menaçante et qu’à un moment «c’était lui ou moi!»