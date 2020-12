Décès de Christophe DOminici : «Il avait trop de vie en lui» pour se suicider

La femme de l'ex-rugbyman Christophe Dominici ne croit pas à la thèse du suicide. Elle s'est confiée à «Paris Match».

Au lendemain d'une bouleversante cérémonie religieuse, au cours de laquelle Kiara Dominici a salué la mémoire de son «papa d'amour», c'est au tour de sa femme, Loretta Denaro, de se confier dans Paris Match. Pour d'abord rectifier les choses: «Depuis sa mort, les médias décrivent un homme désespéré, mais il était enthousiaste, malicieux et généreux. C'est cela dont je voudrais que les gens se souviennent».

Et de redire qu'elle ne croit pas au suicide de son mari. «Il avait trop de vie en lui pour faire ça, non, c'est impossible (...) Tout allait bien. Les travaux de notre maison en construction à Sèvres avançaient, on avait plein de projets, les filles allaient bien. C'est impensable!». Elle concède toutefois que son échec à reprendre le club de Béziers l'avait affecté: «Il n'a pas dormi pendant quinze jours, il était dévasté. Mais pas au point de commettre un geste désespéré».