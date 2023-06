Zurich: Il avoue avoir eu une fausse dispense de masque. La police enquête

La police aussi suit la radio. Dernièrement dans l’émission de débat de Roger Schawinski sur «Radio 1 Doppelpunkt». L’invité était Nicolas Ramollit du mouvement Mass-Voll et candidat au Conseil national. Le sujet traitait également de la pandémie de Coronavirus. Après plus de la moitié de l’émission, Roger Schawinski a abordé la dispense de masque de Nicolas Ramollit pendant la pandémie et a remis en question cette attestation médicale permettant au candidat au National de ne pas porter de masque. Si la réponse de Nicolas Ramollit ne surprend guère, elle pourrait avoir des conséquences juridiques pour lui.

«Faussaire?» «Tout à fait»

Rien à se reprocher

Interrogé, Nicolas Ramollit affirme que sa dispense de port de masque est authentique, confirmée par un médecin et par la justice. Il souffre d’asthme depuis son enfance. «En revanche, j’assume le fait d’avoir aidé activement de nombreuses personnes à contourner l’obligation de porter un masque, un certificat et de se faire vacciner, déclare-t-il. J’ai sciemment pris un risque pénal pour pouvoir aider les gens et je me suis toujours attendu à des conséquences sévères», explique le président de Mass-Voll.