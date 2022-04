Basketball : Il balance son protège-dents dans le public et s’en mord les doigts

L’attaquant des Charlotte Hornets, Miles Bridges, a été condamné à une amende de 50’000 dollars pour avoir jeté son protège-dents sur des supporters adverses.

Le match, qualificatif pour les play-offs de la NBA, avait lieu à Atlanta et quand Bridges a quitté le parquet, exclu par l’arbitre James Williams, il a entendu un fan des Hawks lui crier quelque chose de peu agréable. Il s’est alors retourné et a jeté son protège-dents dans la foule, l’objet très léger heurtant une jeune fille de 16 ans assise à proximité, dans les gradins.

«J’étais énervé et je me suis laissé emporter. Je visais le gars qui m’avait crié dessus et j’ai touché une petite fille. Ce n’était pas une chose à faire et je suis prêt à supporter les conséquences», a regretté le joueur des Hornets. Il s’est dit prêt à présenter ses excuses à la jeune fille.