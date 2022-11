Zurich : Il bat à mort sa femme, son avocat demande l’acquittement

La procureure a en revanche requis dix-sept ans de réclusion pour un homme accusé d’avoir tué son épouse à coups de pied et de poing il y a cinq ans.

Affoltern am Albis en octobre 2017: la police était intervenue pour une femme retrouvée sans vie.

Un électricien de 49 ans s’est retrouvé mardi devant le juge de la Cour suprême de Zurich. En octobre 2017, il a brutalement frappé son épouse lors d’une dispute dans leur logement à Affoltern am Albis (ZH). Selon l’acte d’accusation, il a frappé la jeune femme de 29 ans à coups de pied et de poing. Les coups de pied au ventre ont été mortels. Elle a subi des déchirures du foie et a fait une hémorragie interne.