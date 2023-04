sdf battu à mort: Il bat à mort un SDF et filme son crime: 20 ans derrière les barreaux

L’audience, ouverte mardi, a fait la lumière sur ce fait divers d’une violence rare. Le prévenu, ivre et sous cocaïne, a donné 13 coups de pied à l’homme et a filmé ses méfaits avant de partager la vidéo sur Snapchat. L’accusé a avoué les faits et les a justifiés car il «pensait» que sa victime «était pédophile» et voulait lui «donner une leçon», mais pas le tuer. Pendant le procès, il a présenté ses excuses au beau-fils de la victime pour lui avoir «pris son père».