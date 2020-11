Une vidéo circulant sur le web montre des cyclistes, des motards et des passants – dont des enfants – assistant à la scène sans essayer de s’interposer. Certains dégainent leur téléphone pour immortaliser la scène. Quelques instants plus tard, on peut voir la victime gisant au sol, dans une mare de sang. Sur d’autres images filmées d’un autre angle, on constate qu’au moins quatre personnes regardent le Chinois traîner son épouse par terre et la frapper plusieurs fois avec une chaise sans réagir.